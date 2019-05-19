"ينابيع الارتواء" عظة البابا تواضروس بكنيسة أونا الألمانية المدشنة اليوم
الأحد 19/مايو/2019 - 01:12 م
ماريان ناجى
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صلى قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الاسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية صباح اليوم القداس الإلهي بكنيسة السيدة العذراء والشهيد مرقوريوس بمدينة أونا الألمانية، وشاركه نيافة الأنبا ميشائيل أسقف ورئيس دير القديس الأنبا أنطونيوس بكريفلباخ والكنائس التي حوله والقمص أنجيلوس إسحق سكرتير قداسته، وعدد من الآباء الكهنة.
وألقى قداسة البابا عظة القداس والتي دارت حول موضوع "ينابيع الارتواء" وذلك من خلال إنجيل القداس الذي أورد لقاء السيد المسيح مع المرأة السامرية، التي قال لها في سياق حديثه معها: "مَنْ يَشْرَبُ مِنَ الْمَاءِ الَّذِي أُعْطِيهِ أَنَا فَلَنْ يَعْطَشَ إِلَى الأَبَدِ، بَلِ الْمَاءُ الَّذِي أُعْطِيهِ يَصِيرُ فِيهِ يَنْبُوعَ مَاءٍ يَنْبَعُ إِلَى حَيَاةٍ أَبَدِيَّةٍ". (يو ٤ : ١٤).
وتناول قداسة البابا خلال العظة ثلاثة ينابيع للارتواء هي: الأسرار الكنسية ، كلمة الله ، الخدمة الكنيسة.
يشار إلى أن البابا تواضروس قد دشن حتى الآن خلال زيارته الرعوية الحالية لأوروبا، كنيسة السيدة العذراء بمدينة دوسلدروف بألمانيا وكنيسة السيدة العذراء والقديسة فيرينا بزيورخ، سويسرا، وكنيسة القديس أثناسيوس الرسولي ببتبورج، ألمانيا، وكنيسة رئيس الملائكة ميخائيل بمدينة آلتنا الالمانية إلى جانب الكنيسة المدشنة اليوم.
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