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امتحان ورقي لأولى ثانوي بعد سقوط السيستم بدمياط

الأحد 19/مايو/2019 - 01:13 م
امتحان ورقي لأولى ثانوي بعد سقوط السيستم بدمياط
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هند الشيال
 
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شهد امتحان أولى ثانوي بدمياط، اليوم الأحد، سقوط سيستم الامتحان بصورة متكررة مما تسبب في تعطل الامتحان.

كما لجأت عدة مدارس في مدينة دمياط وقرية الخياطة إلى الامتحان الورقي عوضا عن الإلكترونى لحل الأزمة. 

وقال "السيد سويلم" وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط، من غرفة العمليات الرئيسية بالمديرية،  إن المدارس التي يؤدى بها اختبار الصف الأول الثانوي.

وصرح "سويلم"، أن 10772 طالبًا وطالبة يؤدون الامتحان في61 مدرسة على مستوى المحافظة.

 
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