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"الأغذية العالمي": مصر نموذج مثالي في التغذية المدرسية

الأحد 19/مايو/2019 - 01:10 م
الأغذية العالمي: مصر نموذج مثالي في التغذية المدرسية
عبير عطيفة
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رقية جمال
 
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قالت عبير عطيفة، المتحدث الإعلامي لبرنامج الأغذية العالمي، إن البرنامج يعمل في 80 دولة حول العالم، لتقديم المواد الغذئية لـ100 مليون شخص.

وأضافت "عطيفة"، خلال حوارها ببرنامج "صباحك مصري" على فضائية "mbc مصر"، اليوم الأحد، أنه في الدول العربية يعمل البرنامج في عمليات الطوارئ مثل اليمن وسوريا والعراق ومناطق النزاعات، مشيرة إلى أن مصر بها أكبر مشروع تغذية مدرسية موجود في العالم بالشراكة مع بعض الوزارات المعنية.

وتابعت، أن مصر نموذج مثالي لاشتراك الحكومة المصرية وبرنامج الأغذية العالمي، والقطاع الخاص في التغذية المدرسية، وخاصة الموجود في المدارس الغير حكومية بصعيد مصر والدلتا.
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