"الأغذية العالمي": مصر نموذج مثالي في التغذية المدرسية
الأحد 19/مايو/2019 - 01:10 م
رقية جمال
Advertisements
Advertisements
قالت عبير عطيفة، المتحدث الإعلامي لبرنامج الأغذية العالمي، إن البرنامج يعمل في 80 دولة حول العالم، لتقديم المواد الغذئية لـ100 مليون شخص.
وأضافت "عطيفة"، خلال حوارها ببرنامج "صباحك مصري" على فضائية "mbc مصر"، اليوم الأحد، أنه في الدول العربية يعمل البرنامج في عمليات الطوارئ مثل اليمن وسوريا والعراق ومناطق النزاعات، مشيرة إلى أن مصر بها أكبر مشروع تغذية مدرسية موجود في العالم بالشراكة مع بعض الوزارات المعنية.
وتابعت، أن مصر نموذج مثالي لاشتراك الحكومة المصرية وبرنامج الأغذية العالمي، والقطاع الخاص في التغذية المدرسية، وخاصة الموجود في المدارس الغير حكومية بصعيد مصر والدلتا.
وأضافت "عطيفة"، خلال حوارها ببرنامج "صباحك مصري" على فضائية "mbc مصر"، اليوم الأحد، أنه في الدول العربية يعمل البرنامج في عمليات الطوارئ مثل اليمن وسوريا والعراق ومناطق النزاعات، مشيرة إلى أن مصر بها أكبر مشروع تغذية مدرسية موجود في العالم بالشراكة مع بعض الوزارات المعنية.
وتابعت، أن مصر نموذج مثالي لاشتراك الحكومة المصرية وبرنامج الأغذية العالمي، والقطاع الخاص في التغذية المدرسية، وخاصة الموجود في المدارس الغير حكومية بصعيد مصر والدلتا.
Advertisements
المزيد عن: عبير عطيفة توك شو تغذية مدرسية اخبار مصر
- برنامج الأغذية العالمي يفتتح دورة تدريبية لمفتشي الأغذية بمشروع "المدارس"
- برنامج الأغذية يشكر هند صبري لزيارتها لاجئين سوريا والعراق
- عاجل.. السيسي يوجه بتوفير وجبة مدرسية تمنح الطلاب الطاقة اللازمة لنموهم
- غدًا.. "التعليم" تخاطب المديريات لبدء توزيع الوجبة المدرسية
- برعاية MBC وبرنامج الأغذية العالمي.. هند صبري: لم نطوع التكنولوجيا حتى الآن لمحاربة الجوع في العالم (صور)
- افتتاح المنتدى العالمي لتغذية الطفل في نسخته العشرين بالعاصمة