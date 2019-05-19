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مسلسلات رمضان2019.. دينا الشريني تطاردها ذكريات المقتولة وتجد القاتل في زي الشمس

الأحد 19/مايو/2019 - 12:07 م
مسلسلات رمضان2019.. دينا الشريني تطاردها ذكريات المقتولة وتجد القاتل في زي الشمس
دينا الشريني
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أحمد رمضان متولي
 
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مازالت الماضي تطارد نور "دينا الشريني" لتتذكر أصعب اللحظات التي مرت مع شقيقتها المقتولة فريدة "ريهام عبد الغفور" حيث كشفت الحلقة الثالثة عشر سبب شعور نور بالذنب كل هذه الفترة، وذلك لأنها أبدًا لم تسامح شقيقتها على خيانتها، رغم أسفها الذي كررته أكثر من مرة، كما تمكنت نور من إبلاغ الشرطة على القاتل سيف "أحمد مالك" بعدما ذهب إليها للتحدث دون مبرر، ولكنه رفض التحدث في النيابة إلا في وجود نور، ذلك بجانب الإفراج عن عمر "أحمد صلاح السعدني" بعد اكتشاف صدق أقواله.

 

وفي اللحظة التي بدأنا نشعر فيها ببعض المشاعر عند نور تجاه خطيبها السابق وزوج شقيقتها عمر، عاد مصطفى صديقها المقرّب من لندن، لتشتغل غيرة عمر من جديد، وتبدأ حيرة نور بين صديق عاشق مقرّب، وحبيب سابق خائن.

 

ويُعرض مسلسل زي الشمس خلال شهر رمضان على قناة MBC مصر يوميًا الساعة 10 مساء و4 فجرًا و5 عصرًا، وعلى MBC  مصر 2 الساعة 1 ظهرًا و8 مساءً و12 منتصف الليل، وتدور أحداثه في إطار درامي مثير، حيث تتبع المحامية نور "دينا الشربيني" قاتل مجهول بعد قتل شقيقتها فريدة "ريهام عبد الغفور" وبينما تشتبه نور في كل من حولها، ويشارك دينا الشربيني في بطولة المسلسل النجوم أحمد داوود، أحمد صلاح السعدني، سوسن بدر، جمال سليمان، أحمد مالك، عمر السعيد وهو من تأليف مريم نعوم وإخراج سامح عبد العزيز.

 

 

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