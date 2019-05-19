بعد إصابة ياسر جلال في "لمس أكتاف" الجمهور لـ هاني سرحان": حرام عليك كده (صور)

تداول عدد كبير من جمهور مواقع التواصل الاجتماعي "تويتر" عددا من التدوينات تضامنا مع "أدهم" ياسر جلال وذلك بعد اصابته في رجله بطلق ناري، ووجهوا اللوم علي "هاني سرحان" مؤلف العمل من شدة تعلقهم بشخصية "أدهم" وأيضا غضبوا من حنان مطاوع "عايدة" و حمزة "فتحي عبد الوهاب" لعدم إنقاذه.

حيث قبل أن يتخلص حمزة "فتحى عبد الوهاب" من منجى "شريف دسوقى" بعد ‏تأكده من خيانته، تهاجم قوات الشرطة منطقة "السحر" للقبض على "أدهم"، ‏وتقع اشتباكات بين مافيا منطقة "السحر" وقوات الشرطة، يحاول الأربعة ‏الهروب من خندق تحت الأرض ويصاب أدهم برصاصة فى قدمه.‏





قبل انطلاق السيارة تطلب عايدة "حنان مطاوع" من حمزة "فتحى عبد ‏الوهاب" أن يترك أدهم خوفا من موته أثناء سيرهم ‏بالسيارة وينكشف أمرهم، وبالفعل يوافق حمزة، وتتحرك السيارة بدون حمزة.





مسلسل لمس اكتاف يعرض علىCbc‏ فى تمام الساعة الحادية ‏عشرة مساء ‏ويعاد فى السابعة صباحا بطولة ياسر جلال، فتحى ‏عبد الوهاب، حنان ‏مطاوع، إيمان العاصى، سمر مرسى، محمد عز، ‏كرم جابر، هبة عبد الغنى، ‏خالد كمال، كارولين خليل، هاجر ‏الشرنوبى، لطيفة فهمى، رانيا شاهين، ‏مجدى فكرى، شريف ‏الدسوقى، عزوز عادل ومن تأليف هانى سرحان، ‏إخراج حسين ‏المنباوى، إنتاج شركة سينرجى.‏