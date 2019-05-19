لاسارتي يفجر مفاجأة عن صفقة لابا كودجو

أجل الجهاز الفني لفريق الأهلي بقيادة مارتن لاسارتي حسم صفقة التوجولي لابا كودجو مهاجم فريق نهضة بركان المغربي في الوقت الحالي وقرر متابعته بشكل مكثف بداية من مباراة الزمالك الليلة في نهائي بطولة الكونفيدرالية الإفريقية.

وأشاد مارتن لاسارتي بقوة لابا كودجو وقدراته التهديفية لكنه قرر تأجيل حسم الصفقة لحين متابعة اللاعب في مباراتي ذهاب وإياب نهائي الكونفيدرالية وقد يتم صرف النظر عنه إذا لم يظهر بمستوى مميز أمام الزمالك خاصة أنها مباراة كبيرة تكشف عن قدرات المهاجمين الحقيقيين الذي يتحملون ضغوط المباريات الكبيرة.