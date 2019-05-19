ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

مسلسل أبو الجبل الحلقة 13 يتصدر مؤشرات البحث على جوجل

الأحد 19/مايو/2019 - 11:59 ص
مسلسل أبو الجبل الحلقة 13 يتصدر مؤشرات البحث على جوجل
Advertisements
طباعة
الفجر الفني
 
Advertisements
تصدرات الحلقة الثالثة عشر من مسلسل أبو جبل للنجم مصطفى شعبان، مؤشرات البحث على جوجل، حيث شهدت الحلقة أحداث مثيرة حيث نشبت مواجهة بين وجيه "محمود البزاوى" وحسن أبو جبل "مصطفى شعبان"، حيث طلب الأخير من وجيه معرفة كيف حصل على نسخة من مفتاح منزله وهو المفتاح الذى تم وضعه فى مخزن شعبان ابن عم حسن، وبسببه تم القبض عليه بتهمة سرقة الـ30 مليون جنيه من منزل عائلة أبو جبل.

يشارك في بطولة المسلسل بجانب مصطفى شعبان ودياب وحسن حسني، كل من نجلاء بدر، ومريم حسن، ودياب، وعائشة بن أحمد، ورشا بن معاوية، ومحمود البزاوي،ومحمد علي رزق، وغفران محمد، وأحمد خالد صالح وغيرهم، والعمل من تأليف محمد سيد بشير، وإخراج أحمد صالح وإنتاج شركة سينرجى. 

Advertisements
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
من تتوقع أن يكون الحصان الأسود في درما رمضان 2019؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الدوري الإسباني
ريال مدريد
-
x
12:00
-
ريال بيتيس
إيبار
-
x
16:15
-
برشلونة
الدوري الإيطالي
نابولي
-
x
20:30
-
انتر ميلان
يوفنتوس
-
x
20:30
-
أتلانتا