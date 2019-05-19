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صدام عنيف بين رونالدو إدارة يوفنتوس

الأحد 19/مايو/2019 - 11:59 ص
صدام عنيف بين رونالدو إدارة يوفنتوس
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يرفض البرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم فريق يوفنتوس الإيطالي فكرة تعاقد إدارة النادي مع المدرب أنطونيو كونتي لقيادة الفريق في الموسم المقبل.


ذكرت شبكة جول العالمية، أن كريستيانو رونالدو هز رأسه بالإشارة بكلمة "لا" تعبيراً عن رفضه فكرة احتمال عودة أنطونيو كونتي من جديد للسيدة العجوز.


واضافت الشبكة، أن الصحفيين في قاعة الصحافة في استاد يوفنتوس آرينا لم يفوتوا رد فعل البرتغالي رونالدو عندما ظهر اسم كونتي.


واشارت الشبكة إلى أن رونالدو هز رأسه رافضاً عودة كونتي لتدريب الفريق ليدخل في صدام مع رئيس النادي والذي دائماً ما يفضل عودة كونتي لتدريب الفريق من جديد.


وكان رونالدو قد رشح فكرة التعاقد مع كارلو أنشيلوتي المدير الفني لفريق نابولي أو البرتغالي جوزيه مورينيو مدربه السابق في ريال مدريد.


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