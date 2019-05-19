ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

الحلقة الـ 13 مسلسل أبو جبل رمضان 2019

الأحد 19/مايو/2019 - 11:52 ص
الحلقة الـ 13 مسلسل أبو جبل رمضان 2019
Advertisements
طباعة
الفجر الفني
 
Advertisements
في الحلقة الثالثة عشر من مسلسل "أبو جبل" العديد من الأحداث الهامة والمثيرة، حول تقديم "وجيه" محمود البزاوي إيصالات الآمانة للنيابة وتم القبض على "سعد" دياب، بسبب الإيصالات، لذلك قرر "حسن" مصطفى شعبام، أن يذهب إلى وجيه ويتفق معه على أن يخرج سعد من السجن في مقابل أنه سوف يتنازل له عن الشركة.


يشارك في بطولة المسلسل بجانب مصطفى شعبان ودياب وحسن حسني، كل من نجلاء بدر، ومريم حسن، ودياب، وعائشة بن أحمد، ورشا بن معاوية، ومحمود البزاوي،ومحمد علي رزق، وغفران محمد، وأحمد خالد صالح وغيرهم، والعمل من تأليف محمد سيد بشير، وإخراج أحمد صالح وإنتاج شركة سينرجى. 

Advertisements
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
من تتوقع أن يكون الحصان الأسود في درما رمضان 2019؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الدوري الإسباني
ريال مدريد
-
x
12:00
-
ريال بيتيس
إيبار
-
x
16:15
-
برشلونة
الدوري الإيطالي
نابولي
-
x
20:30
-
انتر ميلان
يوفنتوس
-
x
20:30
-
أتلانتا