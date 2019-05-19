على طريقة تامر وشيرين.. الموزع جلال فهمي يكتشف نغم وماجد فنيًا (صور)

تعاقد الموزع الموسيقى جلال فهمى، من خلال شركته الجديدة مع الموهبيتن نغم وماجد، من أجل تقديمهم للجمهور، وذلك على طريقة تامر وشيرين فى بدايتهما.

ويعمل حاليا جلال فهمى مع شركائه فى العمل وهما حسين عبد اللطيف وهاني حسونة، لوضع الخطة الفنية للمواهب الجديدة و التى ستشمل تقديم اغنيتن يتم تصويرها على طريقة الفيديو كليب لكل منهما وتم بالفعل البحث عن تلك الاغاني واختيار ما يناسب صوت كل منهما، لاسيما فى ظل رغبة "فهمى" ان يقدم للسوق أعمال جيدة بعيدا عن الابتذال والاسفاف، لذلك حرص على اختيار المواهب بعناية شديدة.

يذكر أن جلال فهمى كان يعمل مهندس صوت للنجم الكبير تامر حسنى، بجانب تقديمه عدة أعمال مع نجم الجيل كموزعاً موسيقاً مثل "كل مرة"، "نور عيني"، "هاوصلك"، ألبوم "الجنة في بيتونا"، "لاول مرة"، "من بعدي الطوفان"، "حبيت اتنين"، "زي النيل"، "حبيبي يا رسول الله".