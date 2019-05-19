ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

على طريقة تامر وشيرين.. الموزع جلال فهمي يكتشف نغم وماجد فنيًا (صور)

الأحد 19/مايو/2019 - 11:56 ص
على طريقة تامر وشيرين.. الموزع جلال فهمي يكتشف نغم وماجد فنيًا (صور)
الموزع جلال فهمي وتامر حسني
Advertisements
طباعة
أحمد رمضان متولي
 
Advertisements

تعاقد الموزع الموسيقى جلال فهمى، من خلال شركته الجديدة مع الموهبيتن نغم وماجد، من أجل تقديمهم للجمهور، وذلك على طريقة تامر وشيرين فى بدايتهما.

 

ويعمل حاليا جلال فهمى مع شركائه فى العمل وهما حسين عبد اللطيف وهاني حسونة، لوضع الخطة الفنية للمواهب الجديدة و التى ستشمل تقديم اغنيتن يتم تصويرها على طريقة الفيديو كليب لكل منهما وتم بالفعل البحث عن تلك الاغاني واختيار ما يناسب صوت كل منهما، لاسيما فى ظل رغبة "فهمى" ان يقدم للسوق أعمال جيدة بعيدا عن الابتذال والاسفاف، لذلك حرص على اختيار المواهب بعناية شديدة.

 

يذكر أن جلال فهمى كان يعمل مهندس صوت للنجم الكبير تامر حسنى، بجانب تقديمه عدة أعمال مع نجم الجيل كموزعاً موسيقاً مثل "كل مرة"، "نور عيني"، "هاوصلك"، ألبوم "الجنة في بيتونا"، "لاول مرة"، "من بعدي الطوفان"، "حبيت اتنين"، "زي النيل"، "حبيبي يا رسول الله".

على طريقة تامر وشيرين.. الموزع جلال فهمي يكتشف نغم وماجد فنيًا (صور)
على طريقة تامر وشيرين.. الموزع جلال فهمي يكتشف نغم وماجد فنيًا (صور)
على طريقة تامر وشيرين.. الموزع جلال فهمي يكتشف نغم وماجد فنيًا (صور)
Advertisements
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
من تتوقع أن يكون الحصان الأسود في درما رمضان 2019؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الدوري الإسباني
ريال مدريد
-
x
12:00
-
ريال بيتيس
إيبار
-
x
16:15
-
برشلونة
الدوري الإيطالي
نابولي
-
x
20:30
-
انتر ميلان
يوفنتوس
-
x
20:30
-
أتلانتا