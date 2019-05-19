وفاة الطالبة التي قفزت من الطابق الخامس متأثرة بإصابتها بالفيوم



وتم نقل الطالبة إلى الوحدة الصحية بالحجر، وفور علم محمد عبدالله وكيل تعليم الفيوم توجة فورا إلى مستشفى إطسا المركزى وكان في إستقبال الحالة بالمستشفى وبحضور مراد احمد حسن مدير عام التعليم العام، وأمن المديرية والعلاقات العامة.



تم إجراء الإسعافات الأولية على الطالبة بقسم الإستقبال والطوارئ بالمستشفى، وقرر الطبيب المعالج ضرورة نقلها إلى مستشفى التامين الصحى بالفيوم



تواصل عبدالله مع الدكتورة أمال هاشم وكيل وزارة الصحة بالفيوم والدكتور صلاح طلبة مدير فرع التأمين الصحي بالفيوم، وكان بمرافقة الحالة من مستشفى إطسا المركزي إلى مستشفى التامين الصحي بالفيوم، وكان في إستقبال الطالبة أمام مستشفى التأمين الصحي بالفيوم وكيل وزارة الصحة ومدير فرع التأمين الصحي.



ونقلت الطالبة إلى مستشفى التأمين الصحي بالفيوم، وتم إجراء الأشعة المقطعية والأشعة التليفزيونية وبها كسور فى القدمين واليدين والفقرات وتم إجراء الفحوصات الطبية اللازمة وتم حجزها فى العناية المركزة.



الا انها قد فارقت اليوم حياتها متاثرة بالأصابات الخطيرة اللى تعرضت لها فور سقوطها من الطابق الخامس.



لفظت منذ قليل الطالبة "سارة. ف. ج" بالصف الثالث الثانوي العام، بمحافظة الفيوم، أنفاسها الأخيرة بالعناية المركزة داخل مستشفى التأمين الصحي، إثر سقوطها من الخامس بمدرسة الحجر الثانوية العامة التابعة لمركز إطسا.وتلقى اللواء خالد شلبي مدير أمن الفيوم، إخطارا من مأمور مركز اطسا، فى الاسبوع الماضى، يفيد بقيام الطالبة “سارة.ف.ج” بالصف الثاني الثانوي العام، بالقاء نفسها من الطابق الخامس، بمدرسة الحجر الثانوية العامة التابعة لإدارة إطسا التعليمية، حتى سقطت على الأرض، وذلك قبل بداية الامتحان، ما ادي اشتباه حدوث كسر من العمود الفقري، وإصابات خطيرة في جسدها.