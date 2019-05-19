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الحلقة الثالثة عشر من مسلسل كلبش 3 رمضان 2019

الأحد 19/مايو/2019 - 11:48 ص
الحلقة الثالثة عشر من مسلسل كلبش 3 رمضان 2019
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الفجر الفني
 
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أحداث مثيرة شهدتها الحلقة الثالثة عشر من مسلسل كلبش 3، حيث تحسنت الحالة الصحية لمالك نجل سليم الأنصاري، واستغل أكرم صفوان الموقف بعدما تحسنت الحالة الصحية لمالك سليم الأنصاري بسبب الأدوية التي كان يعطيها له، وطلب منه الحصول على معلومات مهمة بخصوص حسام شقيق زوجته.

ومسلسل "كلبش 3"، من تأليف باهر دويدار، وإخراج بيتر ميمي، ومن بطولة أمير كرارة، وأحمد عبد العزيز، وهشام سليم، ويسرا اللوزي، وهالة فاخر، وأحمد العوضي، وأميرة العايدي، ومحمد على رزق.

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