الانتخابات البلدية بسوق الجديد: صناديق الاقتراع تصل اليوم سيدي بوزيد

أعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات عن انطلاق عملية تزويد مكاتب الاقتراع في بلدية سوق الجديد من ولاية سيدي بوزيد بصناديق الاقتراع التي تحتوي على كل المواد الانتخابية، وذلك لإجراء الانتخابات البلدية الجزئية بسوق الجديد.

وقال رئيس الهيئة نبيل بفون في تصريح لمراسلة الجوهرة اف ام، إنه سيتم نقل 31 صندوقا إلى ولاية سيدي بوزيد، ليتم توزيعها على مكاتب الاقتراع البالغ عددها 31 يوم 24 ماي الجاي أي قبل 24 ساعة من انطلاق عملية الانتخاب.

وينتخب الأمنيون والعسكريون يوم 25 ماي ليخصص يوم 26 للمدنيين، وفق بفون، الذي أشار إلى أن 3800 مواطن سجلوا للاقتراع في سوق الجديد وسط تنافس 8 قائمات على الفوز بالانتخابات البلدية.





وللإشارة فإن الهيئة كان قد قررت تنظيم انتخابات جزئية ببلدية سوق الجديد بعد مراسلة تلقنها من والي سيدي بوزيد تفيد بانحلال مجلس بلدية سوق الجديد ابتداء من تاريخ 28 فيفري الماضي.



