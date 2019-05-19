"MBC مصر": احتفالاتنا بالنجم عادل إمام بدأت في يناير ومستمرة طوال عام 2019 (فيديو)

وسط تفاعل ومُشاهدات قياسية تواصل شبكة MBC مصر، احتفالها بالفنان الكبير عادل إمام على مدار عام 2019 مع إستعداد الفنان الكبير لبدء عامه الثمانين وتربعه على عرش النجومية في مصر والعالم العربي لأكثر من أربعين عاماً.

وفي إطار خطة عمل ممنهجة ومُمتده على مدار العام، تحتفي MBC مصر بالرمز الفني الكبير عادل إمام، حيث كانت القناة قد خصصت ساعة يومياً منذ شهر يناير في بداية العام لعرض كل المُسلسلات التي قدمها الزعيم على قنوات MBC مصر، وأنتجتها شركة "سينرجي"، حيث عرضت خلال الأشهر الأربعه الماضية مُسلسلات "أستاذ ورئيس قسم، و"مأمون وشركاه"، وصاحب السعادة"، وستواصل عرض كل أعماله التليفزيونية على شاشة MBC مصر، بعد رمضان وحتي نهاية العام.

وخصصت قناة MBC مصر سهرتها ليومين مُتتاليين قبل رمضان مُباشرة لعرض برنامج "نعم أنا مشهور" الذي قدمته مني الشرقاوي وأنتجته شركة "سينرجي"، وهو الحوار الخاص الذي تحدث فيه الزعيم عادل إمام لأول مرة عن حياته الشخصية وأسرته وأحفاده ومشوارة الفني الحافل.

ثم قدمت قناة MBC مصر خلال اليومين الماضيين وبالتزامن مع عيد ميلاد الفنان الكبير أغنية "أسمه عادل إمام" التي كانت محط إهتمام ومُتابعه قياسية من جمهور ومحبي النجم الكبير ولاقت ردود أفعال إيجابية من قطاعات كبيرة من رموز الفن.

ويذكر أن الفنان الكبير عادل إمام يرتبط بعلاقة خاصة جداً مع جمهور قنوات MBC، في مصر والعالم العربي، وسبق أن إشترت شبكة قنوات MBC حقوق عرض 6 مُسلسلات من أعماله التليفزيونية المميزة التي أنتجتها شركة "سينرجي" وهي "أستاذ ورئيس قسم، و"مأمون وشركاه"، وصاحب السعادة"، "وفرقة ناجي عطا الله"، و"العراف"، وعفاريت عدلي علام".







