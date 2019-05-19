رئيس مدينة قويسنا بالمنوفية يتفقد لجان امتحانات الصف الأول الثانوي (صور)

Advertisements

تفقد اليوم الأحد، اللواء أشرف موافي رئيس مركز ومدينة قويسنا التابعة لمحافظة المنوفية، في زيارة مفاجئة للمدارس، لجان امتحانات الفصل الدراسي الثاني لطلاب الصف الأول الثانوي بالمدارس، للاطمئنان على انتظام سير الامتحانات، وكذا الوقوف على مدى الانضباط والنظام والحالة العامة للجان داخل المدرسة.



هذا وقد وجه رئيس المدينة بضرورة توفير الأجواء المناسبة والهدوء للطلبة، بما يساعدهم على تأدية الامتحانات بسهولة ويسر، ورافقه أثناء الجولة عصام سلام مدير إدارة التربية والتعليم بمركز ومدينة قويسنا.