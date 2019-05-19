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سيناتور أمريكي: التهديد الإيراني فى العراق والشرق الأوسط حقيقي

الأحد 19/مايو/2019 - 11:52 ص
سيناتور أمريكي: التهديد الإيراني فى العراق والشرق الأوسط حقيقي
ليندسى جراهام
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وكالات
 
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أكد عضو مجلس الشيوخ الأمريكى ليندسى جراهام أن التهديد الإيرانى فى العراق والشرق الأوسط "حقيقي"، مشيرا إلى أنه يدعم قرار إدارة الرئيس دونالد ترامب الخاص بسحب طواقم دبلوماسية، وإرسال عتاد حربى لردع إيران.

 

وأضاف جراهام- فى تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعى (توتير) - حسبما أفاد راديو (سوا) الأمريكى اليوم الأحد، إن " هذا الموقف هو حصيلة عرض للوضع، قدمه له وزير الخارجية مايك بومبيو"، موضحا أن إيران هى السبب وراء الأزمة، وليست إدارة ترامب.

 

وطالب ترامب بالثبات على موقفه الحازم، مضيفا "لا أحد يريد حربا .. لكن يجب أن يكون واضحا لإيران أن أى اعتداء على المصالح الأمريكية سيواجه قوة ساحقة، وأن النزاع سينتهى لصالح أمريكا".

 

وكانت الولايات المتحدة قد أمرت موظفى حكومتها غير الأساسيين بمغادرة العراق؛ بعدما أبدت مخاوفها مرارا إزاء تهديدات من قوى تدعمها إيران.

 

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