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إشادات بالجملة لـ أحمد الأحمد في "حرملك"

الأحد 19/مايو/2019 - 11:42 ص
إشادات بالجملة لـ أحمد الأحمد في حرملك
أحمد الأحمد
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أحمد رمضان متولي
 
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لم تمض أيام قليلة على عرض مسلسل "حرملك" إلا و كان اسم الممثل السوري احمد الاحمد الأكثر تداولاً على مواقع التواصل الاجتماعي بسبب إتقانه المذهل لدوره في المسلسل فكان الممثل الأكثر حضوراً و بريقاً في العمل.

 

قدم خلال المسلسل شخصيته "رسلان" ليكون نجم المسلسل الأول في حلقاته، وسط حشد كبير من نجوم الدراما السورية والمصرية جمعتهم الدراما التاريخية المتخيلة "حرملك".

 

 ولكن اشتغاله الأساسي على شخصية "رسلان" سيكون على العوالم الداخلية للشخصية، وفق فهمه لفن الممثل ووعيه للشخصية التي يجسدها.

 

أشادت النجمة سلافة معمار بأداء احمد الاحمد فغردت كاتبة في أحلى من هيك ممثل؟ هون عم نحكي عن ممثل وصديق من الطراز الرفيع جداً... أحمد الأحمد أنت معلم

 

وفي السياق ذاته أشادت  الفنانة السورية نورا العايق بالاشادة بالاحمد  ووغردت علي صفحتها بالتواصل الاحتماعي هاد هو أحمد  خاص و فريد و حريّف و ما حدا بيشبهو .. الف مبروك يا رفيقي مبسوطتلك اد الدنية "   و ارفقت كلامها بصورة للممثل من العمل .

 

و كتبت النجم محمد الاحمد معبراً عن اعجابه بأخيه "تأخرت بالحديث عنك لخصوصية علاقتنا ... بس لأني ماعم شوفك رح قلك ... أنت_مذهل".

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