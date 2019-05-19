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محافظ دمياط تتابع سير امتحانات الدبلومات الفنية

الأحد 19/مايو/2019 - 11:42 ص
محافظ دمياط تتابع سير امتحانات الدبلومات الفنية
الدكتورة منال عوض
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هند الشيال
 
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تابعت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، سير عملية امتحانات الدبلومات الفنية للعام الدراسي ٢٠١٩-٢٠١٨، حيث يؤدى ١١٢٦٤ طالبًا وطالبة الامتحانات فى ٤٥ لجنة على مستوى الإدارات التعليمية العشر بالمحافظة.

وأكدت محافظ دمياط على توفير المناخ الملائم للطلاب لأداء الامتحانات بسهولة ويسر والتشديد على الانضباط داخل اللجان والتصدى لمحاولات الغش كما أطمأنت الدكتورة منال عوض على جاهزية الاستراحات المخصصة لاستقبال رؤساء اللجان والمراقبين والملاحظين. 

وفى سياق متصل، وجهت المحافظ جميع الأجهزة المعنية بالتنسيق الكامل لتأمين اللجان وأوراق الأسئلة والاجابة ورفع درجة الاستعداد تحسبًا لمواجهة أى ظروف طارئة قد تحدث وكذلك الأهتمام بأعمال النظافة فى محيط المدارس.

ومن جانبه أكد السيد سويلم وكيل وزارة التربية والتعليم أنه تم تشكيل غرفة عمليات رئيسية بديوان المديرية فضلا عن تشكيل غرف عمليات فرعية بالادارات التعليمية لمتابعة سير العملية الامتحانية أولًا بأول وتذليل كافة العقبات.
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