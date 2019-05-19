وزير الزراعة الإسرائيلي يقود اقتحامات الأقصى

اقتحم وزير زراعة الاحتلال الاسرائيلي "يوري ارئيل"، صباح اليوم الأحد، المسجد الأقصى المبارك برفقة مجموعة ضمت 17 مستوطناً، بحماية من شرطة الاحتلال.

وأفادت دائرة الأوقاف الفلسطينية، بأن المستوطنين اقتحموا الأقصى، من باب المغاربة ونفذوا جوالات ميدانية في باحاته.

وعلى صعيد آخر، قالت مصادر محلية، إن شرطة الاحتلال الاسرائيلي قامت بخلع غراس زيتون في منطقة باب الرحمة داخل المسجد الأقصى المبارك.

ووفق ما أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، نددت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية باقتحام ما يسمى وزير الزراعة في حكومة الاحتلال الإسرائيلية للمسجد الأقصى صباح اليوم الأحد، في تحد واضح لمشاعر المسلمين في فلسطين والعالم الإسلامي وفي شهر رمضان الفضيل، في الوقت الذي تلاحق هذه الحكومة المرابطين والمعتكفين وتطردهم بشكل يومي من ساحات الأقصى.

كما استنكرت الوزارة، في بيان لها، "إقدام شرطة الاحتلال على اقتلاع أشجار الزيتون التي زرعت في محيط باب الرحمة في خطوة لا يمكن أن يفهم منها إلا كل عداء لفلسطين بإنسانها وشجرها بل وحتى حجارتها".

وطالبت الوزارة المجتمع الدولي والمؤسسات الحقوقية بضرورة وضح حد لهذه الإجراءات التي تمس بقدسية المسجد الأقصى، مناشدة جموع أبناء الشعب الفلسطيني بضرورة شد الرحال للأقصى والاعتكاف به والمرابطة في مساجده وساحاته.