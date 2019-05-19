الهيئة العامة للأرصاد تعلن عن هطول الأمطار الرعدية بعدة مناطق بالحدود الشمالية

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تنبأت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم يستمر هطول الامطار الرعدية المصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة على مناطق نجران، جازان، عسير، الباحة، الرياض، القصيم ،حائل والمنطقة الشرقية واجزاء من منطقتي الجوف والحدود الشمالية كذلك منطقة مكة المكرمة تشمل الاجزاء الساحلية منها وتمتد الى مرتفعات المدينة المنورة.



وأورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر غربية الى شمالية غربية على الجزء الاوسط والشمالي وجنوبية الى جنوبية غربية على الجزء الجنوبي بسرعة 18-40 كمساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شرقية الى جنوبية شرقية بسرعة 15-35 كمساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف الى متوسط الموج..



