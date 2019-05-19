تعرف على شروط الالتحاق بكلية الشرطة والأوراق المطلوبة

من المنتظر فتح باب التقديم في أكاديمية الشرطة يوليو القادم، وذلك من خلال التوجه إلى بوابة 5 كلية الشرطة بالتجمع الأول، ومن خلال التالي يمكنك التعرف على شروط التقديم للشرطة والتخصصات المطلوبة وأوراق ومستندات تقديم كلية الشرطة.





وكانت وزارة الداخلية قد أعلنت عن قبول دفعة استثنائية جديدة بأكاديمية الشرطة من الحاصلين على بكالوريوس الطب البشري ذكور، على أن يكون مستوفيا لشروط القبول، وقد أعلنت كلية الشرطة عن قبول أول دفعة من الضباط المتخصصين وحملة الماجستير كدفعة استثنائية في مارس الماضي، على أن تكون الدراسة لمدة سنة واحدة، بعدها يتخرج حامل الماجستير بدرجة لا تتجاوز نقيب، أما حامل الدكتوراة فلا يتجاوز رائد، وذلك لأول مرة في تاريخ الشرطة، بعد أن أقر مجلس النواب قانون يسمح لحاملى الدرجات العلمية بالقبول في أكاديمة الشرطة.





موعد وخطوات التقديم في أكاديمية الشرطة

من المقرر أن يتم فتح باب التقديم في أكاديمية الشرطة لدفعة يوليو القادم، وعلى أن تكون الإجراءات على النحو التالي:





تقدم طلبات الالتحاق بأكاديمية الشرطة في التجمع الأول، والدخول عبر بواية (5)، اعتبارا من الساعة السابعة صباحا





تجهيز الأوراق اللازمة لسحب الملف مع دفع الرسوم للحصول على طلب التحاق، تقوم بعدها بملء بيانات طلب الالتحاق وتسليمه مع الأوراق للحصول على كارت التردد المدون به مواعيد الاختبارات والرقم السري الذي يمكنك من خلاله الدخول إلى موقع أكاديمية الشرطة.





سوف تعلن النتائج ومواعيد الاختبارات على موقع وزارة الداخلية.





تنويه : التقديم يكون من خلال التوجه إلى الأكاديمية “بوابة 5” وليس من خلال الموقع الألكتروني لها.





الأوراق المطلوبة للتقديم في أكاديمية الشرطة

بطاقة الرقم القومي

شهادة الميلاد

شهادة التخرج المؤقتة أو الأصل، أو إفادة من الكلية بالنجاح والتخصص والتقدير.

4 صور شخصية خلفية بيضاء 4×6.

دفع قيمة رسوم سحب الملف وهي 100 جنيهًا.

شروط التقديم في أكاديمية الشرطة:





شروط الالتحاق بكلية الشرطة

يجب أن يكون المتقدم مصري الجنسية من أبوين مصريين.

أن يكون المتقدم حسن السمعة وسيرته طيبة ولم يسبق فصله من جهة حكومية ولم يحكم عليه في عقوبة جنائية.

استيفاء شروط اللياقة الصحية والبدنية من حيث الطول والنظر، فلا يقل طوله عن 165 سم للذكور و160 سم للإناث، وألا يقل النظر عن النصف، ويصرح الكشف بالنظارة .





تدريبات كلية الشرطة

يجب عليك القيام بتدريبات كلية الشرطة، وذلك قبل خوض اختبارات كلية الشرطة، لذا يمكنك الإنضمام لإحدى الدروات التأهيلية المقاومة بنوادي كليات الشرطة أو الحربية، أو ممارسة رياضة في نادي قريب لك، كرياضة السباحة أو الجري أو كرة القدم.





إذ يجب أن تكون مهيئًا لتدريبات كلية الشرطة قبل التقديم، فسيتم اختبارك لذا يجب أن تمتلك المهارات التالية:





الاختبارات المهارية

القفز: سيتم اختبارك بالقفز من أعلى على مسافة تصل إلى 7 متر في حمام سباحة، فيما يسمى “قفزة الثقة”.

الجري: سيتم من خلال اختبارات كلية الشرطة اختبارك في الجري لمسافة تصل إلى 20 متر، والمرور من أسفل موانع والقفز على موانع، وحمل كرة ثقيلة أثناء الجري.





اختبارات كلية الشرطة

يرغب الكثير من الراغبين في التقدم لكلية الشرطة، الاستعداد لاختبارات كلية الشرطة، لذا نقدم لك من خلال مقالنا الاختبارات التي قد تخضع لها عند التقديم في كلية الشرطة.





رقم المسلسل الاختبار طبيعة الاختبار

1- اختبار القدرات اختبار تحريري يقيس الثقافة العامة لدى الطالب، وليس للطالب حق الإعادة.

2- اختبار المقاس والقوام لقياس الطول والوزن والتأكد من تناسبهما، ويمكن إعادة هذا الاختبار مرة واحدة.

3- الكشف الطبي والنفسي تقوم لجنة طبية مختصة بفحص المتقدم لكلية الشرطة، ويحق للمتقدّم الإعادة مرة واحدة.

كما يُجرى الاختبار النفسي بتطبيق عدد من المقاييس النفسة على الطالب، وفي حالة الرسوب لا يحق للطالب خوض الاختبار مرة أخرى.

4 الاختبار الرياضي وفيه يتم اختبار الطالب للقيام بعدد من التمارين الرياضية، ويحق للطالب إعادة الاختبار مرة واحدة.

5 كشف السمات اختبار السمات هو اختبار يهدف إلى قياس القدرات العقلية للطالب، وكذلك سماته الشخصية وميوله المهنية.

6 الكشف الطبي المتقدم يخضع الطالب للكشف الطبي مرة أخرى.

7 كشف الهيئة هو اختبار يخضع له الطالب يشترط له مظهر معين، ويفضل أن تكون مستعد جيدًا للاختبار الذي لا تتجاوز مدته 10 دقائق للطالب الواحد.



