حكايات اليوم.. ميلاد مؤسس تركيا.. ورحيل حسن مصطفى

شهد العالم عدة أحداث في مثل ذلك اليوم، 19 مايو، كان لها دورًا في التاريخ العربي والعالمي الأمر الذي يستدعي استذكارها عندما يأتي ذكراها، نظرًا لأهميتها التي أثرت في التاريخ القديم والمعاصر.





ومن أبرز الأحداث التي وقعت في 19 مايو، إعلان سوريا عن إعدام الجاسوس إيلي كوهين، وإعتقال الشيخ الفلسطيني أحمد ياسين، فضلًا عن ميلاد مؤسس تركيا مصطفى كمال أتاتورك.





إعدام إيلي كوهين

في مثل هذا اليوم عام 1965، أعلنت سوريا عن إعدام الجاسوس إيلي كوهين.





إيلي كوهين هو يهودي ولد بالإسكندرية التي هاجر إليها أحد أجداده سنة 1924، ومن المعروف أنه عمل في مجال التجسس في الفترة 1961–1965 في سوريا، حيث أقام علاقات وثيقة مع التسلسل الهرمي السياسي و‌العسكري وأصبح المستشار الأول لوزير الدفاع.





وكشفت سلطات مكافحة التجسس السورية في نهاية المطاف عن مؤامرة التجسس، واعتقلت وأدانت كوهين بموجب القانون العسكري قبل الحرب، وحكمت عليه بالإعدام في 1965، وقيل أن المعلومات الاستخبارية التي جمعها قبل إلقاء القبض عليه كانت عاملًا هامًا في نجاح إسرائيل في حرب 1967.





مصرف الإمارات المتحدة

و19 مايو 1973، تأسس مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي تحت مسمى مجلس النقد.





مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي هو البنك المركزي لدولة الإمارات العربية المتحدة، ومقره العاصمة الإماراتية أبوظبي، وأهم أدوار المصرف هو تنظيم السياسة النقدية والائتمانية والمصرفية في الدولة والإشراف على تنفيذها، والمصرف هي الجهة الرسمية التي تطرح العملة النقدية في الدولة، الدرهم.





إعتقال أحمد ياسين

وفي مثل ذلك اليوم عام 1989، اعتقلت إسرائيل مؤسس حركة حماس الشيخ أحمد ياسين.





الشيخ أحمد إسماعيل ياسين، ومجاهد، وشهيد، من أعلام الدعوة الإسلامية بفلسطين والمؤسس ورئيس لأكبر جامعة إسلامية بها المجمع الإسلامي في غزة، ومؤسس حركة المقاومة الإسلامية حماس وزعيمها حتى وفاته.





ميلاد مؤسس تركيا

ومصطفى كمال أتاتورك من مواليد 19 مايو 1881، وهو قائد الحركة التركية الوطنية التي حدثت في أعقاب الحرب العالمية الأولى، وهو الذي أوقع الهزيمة في جيش اليونانيين في الحرب التركية اليونانية عام 1922، وبعد انسحاب قوات الحلفاء من الأراضي التركية جعل عاصمته مدينة أنقرة، وأسس جمهورية تركيا الحديثة، فألغى الخلافة الإسلامية وأعلن علمانية الدولة.





رحيل حسن مصطفى

وفي مثل هذا اليوم عام 2015، رحل عن عالمنا الفنان القدير حسن مصطفى، ويعد أحد علامات المسرح الكوميدى، حيث تدرج في الحقل المسرحى من أول السلم حتى وصل إلى أعلى درجاته، وعمل في فرقة إسماعيل يس والفنانين المتحدين ومسارح التليفزيون.





ومن أهم اعماله المسرحيه: مسرحية مدرسة المشاغبين و العيال كبرت ، والكدابين قوي و أصل وخمسة مع محمد نجم ، و حواء الساعة12، و سيدتي الجميلة مع الراحل فؤاد المهندس ، كما قام بالعديد من المسلسلات التليفزيونية، وكان أول من قدم المنوعات في التليفزيون.



