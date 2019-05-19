بعد 11 عاما.. مانشستر سيتي يعلن رحيل كومباني

أعلن نادي مانشستر سيتي الإنجليزي رحيل القائد فينسنت كومباني خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة بعد تتويجه بالثلاثية المحلية مع الفريق.

واكدت صحيفة الديلي ميل البريطانية على أن نادي مانشستر سيتي أعلن رحيل القائد فينسنت كومباني بشكل رسمي بعد 11 عاما مع الفريق.

واشارت الصحيفة إلى أن كومباني حصل على العديد من الألقاب مع مانشستر سيتي وكان لاعباً مميزاً في الفريق على مدار السنوات الماضية.

يترك كومباني إرثًا رائعًا وقال رئيس مجلس إدارة مانشستر سيتي خلدون المبارك: هناك العديد من المساهمين المهمين في نهضة مانشستر سيتي ، ولكن يمكن القول إن لا أحد أهم من فنسنت كومباني.









واضاف: كومباني شخص مميز في غرف خلع الملابس، كان شريان الحياة والروح والقلب النابض للفريق يمكن أن يكون فخورا بنفسه.









وتابع: كومباني لاعب ذكي ومقاتل ودائما ما كان يتأقلم ببراعة مع اللعب تحت أربعة مديرين مختلفين والتغلب على بعض الإصابات الصعبة.