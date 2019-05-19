الهيئة العامة للترفيه تطلق ‏معرض بالمدينة المنورة

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بدات من الأمس فعاليات المبادرة السعودية بالمدينة المنورة، بمنتج ترفيهي سعودي جديد يحمل اسم تجربة "بلال" التفاعلية وتنظمه الهيئة العامة للترفيه، ويستمر حتى ١٩ من رمضان ضمن فعاليات موسم رمضان، وذلك بجوار العالية مول.



ويتضمن الفيلم السعودي "بلال" هو الأول من نوعه يقدم كمعرض تفاعلي وفقًا لرؤية المملكة 2030، التي تهدف إلى تقديم الأنشطة الثقافية المتنوعة والفعاليات الترفيهية وفق منهجية منظّمة وعمل احترافي.



ويعتبر المعرض الكثير من الفعاليات المثيرة والعروض ثلاثية الأبعاد والأنشطة الترفيهية، حيث تستغرق الجولة حوالي 45 دقيقة، تمنح الزوار تجربة ثرية وملهمة موجهة لجيل الشباب.



ويشاهد زائر المعرض خلال الجولة فيلمًا قصيرًا لـ “بلال”، ومعركة بدر بتقنية النظارات الثلاثية الأبعاد، ثم يتوجه الزوار إلى ركن “الهولوقرام” التفاعلي، حيث يروى فيها السيرة الذاتية لشخصيات فيلم “بلال” بصورة ثلاثية الأبعاد، كما يتاح لزوار المعرض تجربة الأذان الأولى في تاريخ الإسلام التي خاضها بلال، في أجواء تنافسية تزيد من متعة زيارة المعرض.



ويشمل المعرض أيضًا مسرحًا للظل المتحرك صمم فيه الفنانون رحلة “بلال” في عرض مدته 20 دقيقة، لينتقل بعدها الزوار إلى “ركن الحكواتي” وهو ركن يجمع الأطفال للاستماع إلى الحكواتي، الذي سيقص عليهم العديد من القصص ويتفاعل معهم بطرح الأسئلة.



كما يضم المعرض ركن ألعاب الواقع الافتراضي والتي تشمل 11 دقيقة من اللعب، لينتقل بعدها الزوار إلى ركن مسابقة “الواقع من الخيال”، ويقام فيها عرض سلسلة من الحقائق والمعلومات عن فيلم “بلال” على شاشات تفاعلية، ويتم إتاحة الفرصة للزوار بالمشاركة والفوز بالجوائز.



كما يشمل المعرض على عدة أركان خاصة بالأطفال، منها ركن “رماية السهم مع بلال وسعد” حيث تتيح للأطفال تجربة الرماية بالسهام، وركن ” المحاربة” الذي يتيح لهم اختيار السيوف والأقنعة للمبارزة، وركن “سباق الخيل” المستوحى من قصة “بلال”، إضافةً إلى ركن الأعمال الفنية والتي تتيح للأطفال تعلم مهارات فنية مختلفة مثل صناعة الدمى.



ويتضمن المعرض على خيمة للضيافة الرمضانية، وسوق التراث القديم والهدايا التذكارية كل ذلك وأكثر في أجواء وديكورات مستوحاة من فيلم “بلال”.



