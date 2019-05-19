مسلسل زي الشمس الحلقة 13 رمضان 2019

يستمر البحث عن "سيف" الذي يجسد دوره أحمد مالك، المشتبه في قتل "فريدة" ريهام عبد الغفور،





"زي الشمس" بطوله دينا الشربيني وأحمد السعدني وريهام عبد الغفور وسوسن بدر وأحمد مالك وجمال سليمان وإخراج سامح عبد العزيز وتأليف مريم نعوم.



في الحلقة الثالثة عشر من مسلسل "زي الشمس" للفنانة دينا الشربيني،فيما يتعرض شقيق المحامية (دينا الشربيني) إلى القتل على يد أحد الأشخاص المجهولين، فتبدأ في البحث عن قاتله، وتُشير أصابع الاتهام لتورط العديد من المقربين له.