ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

مسلسل زي الشمس الحلقة 13 رمضان 2019

الأحد 19/مايو/2019 - 10:15 ص
مسلسل زي الشمس الحلقة 13 رمضان 2019
Advertisements
طباعة
الفجر الفني
 
Advertisements
في الحلقة الثالثة عشر من مسلسل "زي الشمس" للفنانة دينا الشربيني، يستمر البحث عن "سيف" الذي يجسد دوره أحمد مالك، المشتبه في قتل "فريدة" ريهام عبد الغفور، فيما يتعرض شقيق المحامية (دينا الشربيني) إلى القتل على يد أحد الأشخاص المجهولين، فتبدأ في البحث عن قاتله، وتُشير أصابع الاتهام لتورط العديد من المقربين له.

"زي الشمس" بطوله دينا الشربيني وأحمد السعدني وريهام عبد الغفور وسوسن بدر وأحمد مالك وجمال سليمان وإخراج سامح عبد العزيز وتأليف مريم نعوم.
Advertisements
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
من تتوقع أن يكون الحصان الأسود في درما رمضان 2019؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الدوري الإسباني
ريال مدريد
-
x
12:00
-
ريال بيتيس
إيبار
-
x
16:15
-
برشلونة
الدوري الإيطالي
نابولي
-
x
20:30
-
انتر ميلان
يوفنتوس
-
x
20:30
-
أتلانتا