مسلسل زي الشمس الحلقة 13 رمضان 2019
الأحد 19/مايو/2019 - 10:15 ص
الفجر الفني
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في الحلقة الثالثة عشر من مسلسل "زي الشمس" للفنانة دينا الشربيني، يستمر البحث عن "سيف" الذي يجسد دوره أحمد مالك، المشتبه في قتل "فريدة" ريهام عبد الغفور، فيما يتعرض شقيق المحامية (دينا الشربيني) إلى القتل على يد أحد الأشخاص المجهولين، فتبدأ في البحث عن قاتله، وتُشير أصابع الاتهام لتورط العديد من المقربين له.
"زي الشمس" بطوله دينا الشربيني وأحمد السعدني وريهام عبد الغفور وسوسن بدر وأحمد مالك وجمال سليمان وإخراج سامح عبد العزيز وتأليف مريم نعوم.
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