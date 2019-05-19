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1776 طالبًا وطالبة بالصف الأول الثانوي يبدأون امتحان التابلت بالوادي الجديد

الأحد 19/مايو/2019 - 10:18 ص
1776 طالبًا وطالبة بالصف الأول الثانوي يبدأون امتحان التابلت بالوادي الجديد
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هدير محمود
 
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بدأ 1776 طالبا وطالبة، اليوم الأحد، أداء امتحانات الصف الأول الثانوى العام "النظام الجديد" موزعين على 73 لجنة فى 27 مدرسة مدرسة ثانوية على مستوى محافظة الوادي الجديد.

وأكد مدير عام مديرية التربية والتعليم بالوادي الجديد، الدكتور إبراهيم التداوى، جاهزية المدارس واللجان الإلكترونية واللجان الاحتياطية، وجرى التنبيه على الطلاب بالإرشادات الواجب إتباعها قبل دخول الامتحان واتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية للتغلب على المشكلات الطارئة.

ولفت مدير عام التربية والتعليم بالمحافظة، إلى التأكد من توافر كافة الإمكانيات التقنية اللازمة لإجراء الامتحان الإلكتروني دون أية أعطال.
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المزيد عن: امتحانات الصف الاول الثانوى امتحانات التابلت الدكتور إبراهيم التداوي
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