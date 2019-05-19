1776 طالبًا وطالبة بالصف الأول الثانوي يبدأون امتحان التابلت بالوادي الجديد
الأحد 19/مايو/2019 - 10:18 ص
هدير محمود
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بدأ 1776 طالبا وطالبة، اليوم الأحد، أداء امتحانات الصف الأول الثانوى العام "النظام الجديد" موزعين على 73 لجنة فى 27 مدرسة مدرسة ثانوية على مستوى محافظة الوادي الجديد.
وأكد مدير عام مديرية التربية والتعليم بالوادي الجديد، الدكتور إبراهيم التداوى، جاهزية المدارس واللجان الإلكترونية واللجان الاحتياطية، وجرى التنبيه على الطلاب بالإرشادات الواجب إتباعها قبل دخول الامتحان واتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية للتغلب على المشكلات الطارئة.
ولفت مدير عام التربية والتعليم بالمحافظة، إلى التأكد من توافر كافة الإمكانيات التقنية اللازمة لإجراء الامتحان الإلكتروني دون أية أعطال.
وأكد مدير عام مديرية التربية والتعليم بالوادي الجديد، الدكتور إبراهيم التداوى، جاهزية المدارس واللجان الإلكترونية واللجان الاحتياطية، وجرى التنبيه على الطلاب بالإرشادات الواجب إتباعها قبل دخول الامتحان واتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية للتغلب على المشكلات الطارئة.
ولفت مدير عام التربية والتعليم بالمحافظة، إلى التأكد من توافر كافة الإمكانيات التقنية اللازمة لإجراء الامتحان الإلكتروني دون أية أعطال.
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