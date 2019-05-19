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ضبط 4 هاربين من أحكام قضائية في حملة مكبرة بالبحر الأحمر

الأحد 19/مايو/2019 - 10:17 ص
ضبط 4 هاربين من أحكام قضائية في حملة مكبرة بالبحر الأحمر
ضبط متهم
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محمد طه
 
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تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحر الأحمر بالتعاون مع ضباط إدارتي تنفيذ الأحكام والبحث الجنائي من ضبط المدعو، "محمود ا م ج" والمطلوب التنفيذ عليه في القضية رقم 6219 -2017 جنايات أول الغردقة حصر رقم 4172018 البحر الأحمر والمحكوم عليه بالسجن 6 سنوات وغرامة 50000 مخدرات بجلسة 2-6-2018.

فيما تم ضبط المدعو، "وائل م س ح" والمطلوب التنفيذ عليه في القضية رقم 1209-  2018 جنايات رأس غارب حصر رقم 646-2018 البحر الأحمر والمحكوم عليه بالسجن 3 سنوات وغرامة 50000 مخدرات بجلسة 11-11-2018.

بينما تم ضبط المدعو، "عمر م ف ع" والمطلوب التنفيذ عليه في القضية رقم 1952 2016 جنايات أول الغردقة حصر رقم 2452018 البحر الأحمر والمحكوم عليه بالسجن 3 سنوات وغرامة 50000 مخدرات بجلسة 7-3-2018.

تم اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة واخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

كما تمكن ضباط مباحث قسم ثان الغردقة من ضبط المدعو، محمد ا م م _ بدون عمل ومقيم– الغربية.. والهارب من المراقبة في القضية رقم 742-  2012 جنايات مركز سمنود غربية " شروع في سرقه بالإكراة " والسابق اتهامه في عدد 5 قضايا آخرها القضية رقم 742201جنايات سمنود غربية سرقة بالإكراه والمطلوب التنفيذ عليه في عدد 5 قضايا سرقة – هروب من المراقبة إيصال أمانة – سلاح أبيض آخرها القضية رقم 88302017 جنح قسم المنشية الإسكندرية "سلاح أبيض"حضوري حبس شهر بجلسة 30-3-2018 .

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة وتم إخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق.
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