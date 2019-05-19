تقرير: باكستان تعيد نشر طائرات حربية من طراز إف-16 في إقليم البنجاب
الأحد 19/مايو/2019 - 10:07 ص
مـحــمد حســــــــــين
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ذكرت صحيفة "إيكونوميك تايمز" الهندية عن مصادر حكومية قولها: "لا يزال سلاح الجو الباكستاني يشعر بالقلق بشأن سلامة طائراته المقاتلة من طراز إف-16 على الرغم من مرور شهرين ونصف منذ ضربة سلاح الجو الهندي لمكافحة الإرهاب في منطقة بالاكوت الباكستانية.
وحسب الصحيفة، زعمت المصادر، أنه بعد نشر طائرات إف-16 من قواعدها الأصلية في إقليم البنجاب، تم إرسالها إلى حقول الأقمار الصناعية بطريقة متناثرة لتجنب الخسائر الكبيرة في الضربات الجديدة المحتملة من الهند.
وأضافت المصادر، أن القوات الجوية الباكستانية "كانت في مواقع متقدمة على طول خط المراقبة والحدود الدولية بعد ضربات بالاكوت وفشلها في مواجهة الهند".
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