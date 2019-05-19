تقرير: باكستان تعيد نشر طائرات حربية من طراز إف-16 في إقليم البنجاب

ذكرت صحيفة "إيكونوميك تايمز" الهندية عن مصادر حكومية قولها: "لا يزال سلاح الجو الباكستاني يشعر بالقلق بشأن سلامة طائراته المقاتلة من طراز إف-16 على الرغم من مرور شهرين ونصف منذ ضربة سلاح الجو الهندي لمكافحة الإرهاب في منطقة بالاكوت الباكستانية.

ذكرت صحيفة "إيكونوميك تايمز" الهندية عن مصادر حكومية قولها: "لا يزال سلاح الجو الباكستاني يشعر بالقلق بشأن سلامة طائراته المقاتلة من طراز إف-16 على الرغم من مرور شهرين ونصف منذ ضربة سلاح الجو الهندي لمكافحة الإرهاب في منطقة بالاكوت الباكستانية.