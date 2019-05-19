مسلسلات رمضان 2019.. تعرف على موعد عرض الحلقة الـ14 من مسلسل لمس أكتاف

نعرض الحلقة الرابعة عشر من مسلسل لمس اكتاف على "Cbc"‏ فى تمام الساعة الحادية ‏عشرة مساء، وتعاد فى السابعة صباحا.





لمس أكتاف بطولة ياسر جلال، فتحى ‏عبد الوهاب، حنان ‏مطاوع، إيمان العاصى، سمر مرسى، محمد عز، ‏كرم جابر، هبة عبد الغنى، ‏خالد كمال، كارولين خليل، هاجر ‏الشرنوبى، لطيفة فهمى، رانيا شاهين، ‏مجدى فكرى، شريف ‏الدسوقى، عزوز عادل ومن تأليف هانى سرحان، ‏إخراج حسين ‏المنباوى، إنتاج شركة سينرجى.‏



