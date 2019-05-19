مسلسلات رمضان 2019.. تعرف على موعد عرض الحلقة الـ14 من مسلسل لمس أكتاف
الأحد 19/مايو/2019 - 10:09 ص
الفجر الفني
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نعرض الحلقة الرابعة عشر من مسلسل لمس اكتاف على "Cbc" فى تمام الساعة الحادية عشرة مساء، وتعاد فى السابعة صباحا.
لمس أكتاف بطولة ياسر جلال، فتحى عبد الوهاب، حنان مطاوع، إيمان العاصى، سمر مرسى، محمد عز، كرم جابر، هبة عبد الغنى، خالد كمال، كارولين خليل، هاجر الشرنوبى، لطيفة فهمى، رانيا شاهين، مجدى فكرى، شريف الدسوقى، عزوز عادل ومن تأليف هانى سرحان، إخراج حسين المنباوى، إنتاج شركة سينرجى.
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