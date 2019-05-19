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بعد التهديد بالرحيل.. زيدان مفاجأة يوفنتوس

الأحد 19/مايو/2019 - 10:04 ص
بعد التهديد بالرحيل.. زيدان مفاجأة يوفنتوس
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أكد الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد الإسباني على قد يغادر الفريق الملكي في الفترة القادم وذلك خلال تصريحاته المثيرة في المؤتمر الصحفي .

وقال زيدان خلال المؤتمر الصحفي يوم أمس: إذا لم أستطع فعل ما أريد في فريقي ، فسوف أغادر على الفور.

ذكر موقع الكالتشيو ميركاتو، أن تصريحات زيدان بالرحيل عن ريال مدريد اعطت آمل جديد لإدارة نادي يوفنتوس نحو التعاقد معه لخلافة المدير الفني ماسيميليانو أليجري.

واضاف الموقع، أن زيدان كان المرشح الأبرز في خطط أندريا أنيلي رئيس نادي يوفنتوس في الموسم المقبل إلا أنه عاد لريال مدريد في 11 مارس بشكل مفاجئ ليدمر وخطها خطط رئيس السيدة العجوز.

واشار الموقع إلى أن تصريحات زيدان المثيرة يوم أمس قد تكون دليل على توتر علاقته مع فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد ولذلك قد يرحل في اي وقت.

الجدير بالذكر أن يوفنتوس أعلن رحيل أليجري عن الفريق في بيان رسمي خلال الساعات الماضية ويبحث في الوقت الراهن عن بديل جديد لقيادة الفريق في الموسم المقبل.

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