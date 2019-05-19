بعد وقوع السيستم في مدارس حلوان.. تحويل امتحان الصف الأول الثانوي لورقي
الأحد 19/مايو/2019 - 10:07 ص
ريم محمود
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وقع سيستم امتحانات الصف الأول الثانوي على التابلت في أغلب المدارس، منذ قليل، أبرزهم مدارس حلوان.
وكشفت مصادر بديوان عام وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن الدكتور رضا حجازي رئيس قطاع التعليم العام، أعطي تعيلمات للمدارس بأن يجرى الامتحان بشكل ورقى حال وقوع السيستم من الساعة العاشرة حتى الواحدة ظهرًا.
وانطلقت صباح اليوم الأحد، امتحانات الفصل الدراسي الثاني للصف الأول الثانوي 2018/2019، حيث يؤدي الامتحانات 650 ألف طالب وطالبة فى مادة اللغة العربية.
وتعقد الامتحانات على فترتين الفترة الصباحية وتضم طلاب المدارس الحكومية والخدمات والمنازل والسجون والمستشفيات، إضافة إلى الفترة الثانية لطلاب المدارس الخاصة، والمعاهد القومية.
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