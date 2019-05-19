الحلقة الثالثة عشر من مسلسل لمس أكتاف رمضان 2019

‏بمواجهة أدهم "ياسر جلال" ومنجى "شريف دسوقى"، بخطته ليقع بحمزة ‏‏"فتحى عبد الوهاب" فى يد الشرطة، لكن منجى ينكر، فى الوقت الذى يتيقن ‏فيه حمزة من خيانة منجى، ويطلب ياسر جلال أن يصطحب منجى رغما ‏عنه إلى الشرطة للاعتراف بارتكابه جريمة قتل الضباط.‏





مسلسل لمس اكتاف يعرض علىCbc‏ فى تمام الساعة الحادية ‏عشرة مساء ‏ويعاد فى السابعة صباحا بطولة ياسر جلال، فتحى ‏عبد الوهاب، حنان ‏مطاوع، إيمان العاصى، سمر مرسى، محمد عز، ‏كرم جابر، هبة عبد الغنى، ‏خالد كمال، كارولين خليل، هاجر ‏الشرنوبى، لطيفة فهمى، رانيا شاهين، ‏مجدى فكرى، شريف ‏الدسوقى، عزوز عادل ومن تأليف هانى سرحان، ‏إخراج حسين ‏المنباوى، إنتاج شركة سينرجى.‏





شهدت الحلقة الثالثة عشر من مسلسل لمس أكتاف الذي يقوم ببطولته ياسر جلال، أحداثا هامة ومثيرة، بدأت