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تعليم البحر الأحمر :تشكيل غرفة عمليات لمتابعة امتحان الصف الأول الثانوي بنظام التابلت

الأحد 19/مايو/2019 - 10:04 ص
تعليم البحر الأحمر :تشكيل غرفة عمليات لمتابعة امتحان الصف الأول الثانوي بنظام التابلت
نورا كامل فاضل
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محمد طه
 
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أعلنت نورا كامل فاضل وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحر الأحمر، عن تشكيل غرف متابعة بالمديرية والإدارات التعليمية لمتابعة الامتحانات الإليكترونية الخاصة بالصف الأول الثانوي العام للعام الدراسي 2018-2019، حيث شددت على منع دخول أي طالب بالتليفون المحمول ويعتبر ذلك مسئولية رئيس اللجنة.

وبدأ 2450 طالبًا وطالبة بالصف الأول الثانوي في التاسعة من صباح اليوم، أولى امتحانات التابلت في مادة اللغة العربية للترم الثاني 2018- 2019 بمدارس مدن محافظة البحر الأحمر.

وقالت نورا فاضل وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحر الأحمر، إنه جرى التنسيق مع جميع الجهات المعنية لتوفير سبل الراحة ومناخ ملائم للطلاب خلال عملية الامتحانات بمدن المحافظة الـ7 بدء من الزعفرانة شمالا وحتى حلايب وشلاتين جنوبا.

وأشارت وكيل وزارة االتربية والتعليم بالبحر الأحمر أن عدد المتقدمين من الصف الأول الثانوي لأداء امتحان على نظامه الجديد بالتابلت 2450 في جميع مدارس البحرالأحمر، بينما 8 طلاب في مدرسة أبوغصون الثانوية التابعة لقرية أبوغصون جنوب البحرالأحمر سيؤدوا امتحان الورقي بنظامه القديم، لوجود مشكلات في الكهرباء والمرافق داخل المدرسة تعوق تشغيل التابلت واتصاله بالشبكة ولوجودها بمنطقة جبلية.

وتابعت فاضل، أن الامتحان سيكون مشابه في النظامان، وأنه وضع طبقا للنسب المتعارف عليها وهي 50% للفهم و40% تطبيق و10% مستويات عليا.
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