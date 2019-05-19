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سامسونج تعتزم طرح أول هاتف ذكي يدعم الجيل الخامس

الأحد 19/مايو/2019 - 10:03 ص
سامسونج تعتزم طرح أول هاتف ذكي يدعم الجيل الخامس
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اية حمروشي
 
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تبدأ شركة سامسونج طرح أول هاتف ذكي يدعم شبكة الجيل الخامس من الاتصالات في أوروبا في يونيو المقبل.

وكشفت الشركة اليوم الأربعاء أن الموديل الجديد جلاكسي إس10 بإصدار 5جي سيتم توفيره في ألمانيا عبر شركتي دويتشه تليكوم وفودافون، لكنها لم تعلن عن يوم محدد لطرح الإصدار الجديد.


يشار إلى عدم توافر شبكات تجارية تعمل بنظام 5جي في ألمانيا حتى الآن، إذ أن المزاد على الترددات الجديدة للشبكة لم ينته بعد.

وإلى جانب شركات الاتصالات المعروفة (دويتشه تليكوم) وفودافون وتليفونيكا،يشارك الوافد الجديد دريليش التابعة لشركة (يونايتد إنترنت)، في المزاد.

وسيتم طرح الإصدار الجديد من جلاكسي إس 10 بشاشة حجمها 7ر6 بوصة وكاميرا قوية وبطارية كبيرة على نحو خاص.

وتعتزم الشركة طرح الإصدار الجديد في الأسواق الأوروبية في ألمانيا وإيطاليا وفرنسا وسويسرا وبريطانيا.

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