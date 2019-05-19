انطلاق مارثون امتحان الصف الأول الثانوي بالبحر الأحمر

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انطلق مارثون امتحان الصف الأول الثانوي في التاسعة من صباح اليوم الأحد، حيث يؤدى 2450 طالبًا وطالبة، أولى امتحانات التابلت في مادة اللغة العربية للترم الثاني 2018- 2019 بمدارس مدن محافظة البحر الأحمر.



ومن جانبها قالت نورا فاضل وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحر الأحمر، إنه جرى التنسيق مع جميع الجهات المعنية لتوفير سبل الراحة ومناخ ملائم للطلاب خلال عملية الامتحانات بمدن المحافظة الـ7 بدء من الزعفرانة شمالا وحتى حلايب وشلاتين جنوبا.



وأشارت وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحر في تصريحات صحفية لها اليوم؛ أن عدد المتقدمين من الصف الأول الثانوي لأداء امتحان على نظامه الجديد بالتابلت 2450 في جميع مدارس البحرالأحمر، بينما 8 طلاب في مدرسة أبوغصون الثانوية التابعة لقرية أبوغصون جنوب البحرالأحمر سيؤدوا امتحان الورقي بنظامه القديم، لوجود مشكلات في الكهرباء والمرافق داخل المدرسة تعوق تشغيل التابلت واتصاله بالشبكة ولوجودها بمنطقة جبلية.



وتابعت فاضل أن الامتحان سيكون مشابه في النظامان، وأنه وضع طبقا للنسب المتعارف عليها وهي 50% للفهم و40% تطبيق و10% مستويات عليا.