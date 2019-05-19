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القطيف تعلن عن أولي لياليها الرمضانية في وسط العوامية

الأحد 19/مايو/2019 - 09:59 ص
القطيف تعلن عن أولي لياليها الرمضانية في وسط العوامية
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اية حمروشي
 
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أعلنت بلدية محافظة القطيف اليوم، عن أولى لياليها الرمضانية في وسط العوامية، وذلك بحضور عدد كثيف ومشاركة من قبل الأهالي في المحافظة.

وتتضمن الفعاليات عدة أركان تشتمل على أركان ثقافية وصحية وفلكلور شعبي من التراث المحلي، بالإضافة إلى المتحف القطيفي وركن الحرفيين والأكلات الرمضانية وإفطار رمضاني شعبي وألعاب شعبية وألعاب أطفال وتصوير فوتوغرافي.

وتستقبل الفعاليات روادها من الساعة الثامنة مساءً وحتى الثانية عشرة بعد منتصف الليل لمدة أربع ليالي.

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