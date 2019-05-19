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مقتل جندى نيجيري من قوات حفظ السلام فى مالي

الأحد 19/مايو/2019 - 09:58 ص
مقتل جندى نيجيري من قوات حفظ السلام فى مالي
قوات حفظ السلام
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وكالات
 
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أعلنت الأمم المتحدة مقتل جندى نيجري تابع للبعثة ﺍﻷﻣمية لتحقيق الاستقرار فى مالى فضلا عن إصابة آخر خلال هجوم مسلح.

 

وأضافت الأمم المتحدة - فى بيان نقلته قناة (فرانس 24) الناطقة باللغة الانجليزية اليوم الأحد، أن الجندى توفى متأثرا بجروحه بعدما شن مسلحون مجهولون هجوما أمس فى مدينة "تمبوكتو".

 

من جانبه، أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش عن حزنه العميق إزاء الهجوم، الذى وصفه بأنه قد يرقى إلى جريمة حرب.

 

وفى سياق منفصل، أصيب ثلاثة جنود تشاديون من بعثة الأمم المتحدة لتحقيق الاستقرار فى مالى بجروح بعد أن اصطدمت سيارتهم المضادة للألغام بعبوة ناسفة فى قرية "تساليت" الواقعة فى منطقة "كيدال" بمالى.

 

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