إطلالة ساحرة لـ بريانكا تشوبرا بمهرجان كان

داعبت نجمة بوليوود بريانكا تشوبرا، وزوجها المطرب نيك جوناس، كاميرات المصورين أثناء التسكع خارج الفندق المقام به مهرجان "كان" السينمائي، فيما كانا يستمتعان ببعض شرائح البيتزا، بعدما تألق الزوجان على السجادة الحمراء بالأزياء البيضاء.





وللمرة الثانية أبهرت "بريانكا" جمهورها بثوبها الأبيض الرائع، على السجادة الحمراء بالمهرجان في نسخته الـ72، وأضفت هي وزوجها أجواء رومانسية مرحة، بعدد من الصور داخل وخارج الحفل.





وشوهدت النجمة السمراء، في شرفة غرفتها بفندق مارتينز، وهي تتناول شرائح البيتزا برفقة زوجها، والتقط لها عدد من الصور الرائعة.

وإلى جانب ثوبها الأبيض الرائع، ارتدى "نيك" اللون الأبيض مثل زوجته، التي تزوجها حديثا في حفل زفاف أسطوري، حيث اختار بدلة بيضاء ساحرة.





ويقام مهرجان "كان" السينمائي لعام 2019، بقصر المهرجانات الشهير، وتنتهي مراسمه في 25 من مايو الجاري، ومن بين أعضاء لجنة التحكيم، ستكون كل من الممثلة إيل فانينج، والروائية الفرنسية إنكي بلال، والمخرج المرشح لجائزة الأوسكار يورجوس لانثيموس، فيما يترأس اللجنة المخرج المكسيكي أليخاندرو غونزاليس إيناريتو.