دي ليخت يضع شرطا لقبول عرض برشلونة

لا يزال مستقبل دي ليخت مدافع فريق أياكس الهولندي مرتبط بالانضمام لفريق برشلونة الإسباني خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة عقب نهاية الموسم.





واشارت صحيفة الموندو ديبورتيفو، إلى أن هناك أزمة قد توقف مفاوضات برشلونة مع دي ليخت مدافع أياكس البالغ من العمر 19 عاما خلال الفترة القادمة.





واكدت الصحيفة على أن ما يعيق اتفاق برشلونة مع دي ليخت لا يقتصر فقط على العمولة التي يريد رايولا وكيل أعماله الحصول عليها بل المشكلة الأكبر هو طلب دي ليخت تقاضي راتب ضخم أكثر من المتفق عليه خلال الجلسة السابقة للنادي مع وكيل أعماله .





وجاء طلب دي ليخت بالحصول على راتب ضخم في برشلونة بسبب ارتفاع قيمته السوقية بعد تلقيه اكثر من عرض جاد في الفترة الأخيرة بجانب تألقه مع أياكس هذا الموسم خاصة في مسابقة دوري أبطال أوروبا.





واضافت الصحيفة أن الراتب الذي طلبه دي ليخت من برشلونة سيتجاوز ما سيتقاضاه زميله دي يونج المنضم للفريق في يناير الماضي وسيكون بشكل رسمي مع الفريق في الفترة المقبلة.





وتابعت الصحيفة، أن برشلونة طلب من دي ليخت التضحية إذا كان يرغب في الانضمام للفريق الكتالوني ورؤيته في ملعب الكامب نو رفقة زميله دي يونج.



