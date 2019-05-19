خطوة جديدة من الملك سلمان وولي عهده تجاه المعتمرين القطريين
اتخذت السلطات السعودية، خطوة جديدة تجاه
المعتمرين القطريين، بهدف تمكينهم من أداء مناسكهم.
وذكرت صحيفة "عكاظ" السعودية،
نقلا عن وزارة الحج والعمرة، أن "السلطات استثنت المعتمرين القطريين من التسجيل
الإلكتروني المسبق، بهدف تمكينهم من أداء مناسكهم".
وأضافت بأن "حكومة المملكة ترحب بالأشقاء
القطريين الراغبين في أداء مناسك العمرة، حيث يمكنهم حجز بطاقات خدمات العمرة بشكل
مباشر عند وصولهم إلى مطار الملك عبد العزيز الدولي بجدة، دون الحاجة إلى التسجيل الإلكتروني
قبل وصولهم، وذلك عقب قيام السلطات القطرية بحجب الروابط الإلكترونية التي خصصتها وزارة
الحج والعمرة لاستقبال طلباتهم".
ووصفت الوزارة السعوديةالمختصة هذا الإجراء
بأنه "يأتي إنفاذا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز،
والأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير
الدفاع، باستثناء الأشقاء القطريين من التسجيل الإلكتروني الذي تم حجبه، وتمكينهم من
القدوم إلى المملكة لأداء مناسك العمرة".
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