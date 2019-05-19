مصادر توضح حقيقة رفع أسعار الدخان للضعف

Advertisements

نفت مصادر، اليوم الأحد، بأن يكون هناك رفع لأسعار الدخان بمعدل الضعف.



وأوضحت المصادر أن اللائحة الجديدة للضريبة التي وافق مجلس إدارة الهيئة العامة للزكاة والدخل عليها، بتاريخ 15 مايو 2019م، تشمل فقط: المشروبات المحلاة، وأدوات التدخين الإلكترونية، والسوائل المستخدمة فيها، ولم يكن هناك تعديل على الضرائب السابقة، والتي يجرى العمل بها بمعدل ضريبة قدره 100% على منتجات التبغ، و50% على المشروبات الغازية، و100% على مشروبات الطاقة.



وكشفت المصادر إلى أن الضريبة سوف تطبق على المشروبات المحلاة بالسكر العالي المضرة بالصحة، والتي تحتوي على النكهات الصناعية.



