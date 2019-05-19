"مباشر قطر": الجيش لا يمتلك طيارين مهرة

كشف تقرير بثتة قناة "مباشر قطر"، عن فضائح القدرات القتالية للجيش القطرى الصغير، موضحاً أنه لا يمتلك طيارين مهرة يستطعيون قيادة طائرات الرفال الفرنسية الأمر الذى دفعه إلى الاستعانة بطيارين باكستانيين حيث أوفدهم إلى فرنسا من أجل التدريب للتمكن من قيادة هذا النوع.

وأوضح تقرير قناة المعارضة القطرية، أنه خلال شهر فبراير الماضى تسلم النظام القطرى صفقة طائرات رافال من فرنسا، والتى وقعها فى مايو من عام 2015، وتابع:"الطائرات الاولى من الدفعة أطلق عليها الجيش القطرى أسم العاديات ولكن هناك صدمة حيث أنه ليس بالكفاءة التى تمكن عناصره من قيادة هذه الطائرات".

وتابع التقرير:"الشركة الفرنسية المتخصصة فى صناعة الطائرات والتى أبرمت الصفقة مع الجانب القطرى سربت وثائق تؤكد أن النظام القطرى أوفد طيارين باكستانيين للتدريب على طائرة الرفال ممن تم التعاقد عليها، حيث قدم تنظيم الحمدين أوراق ثبوتية للطياريين الذين لم يكن من بينهم قطرى واحد على اساس أنهم من قوات الجيش القطرى وأنهم سيكونوا مسئولين عن هذه الطائرات".