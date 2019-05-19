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خالد الهيل: قطر وتركيا وإيران وراء أى عمليات تخريبية

الأحد 19/مايو/2019 - 08:33 ص
خالد الهيل: قطر وتركيا وإيران وراء أى عمليات تخريبية
خالد الهيل
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وكالات
 
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أكد المعارض القطري البارز خالد الهيل، أن تضييق الخناق على إيران وقطر وتركيا، أدى إلى نشاط الأعمال الإرهابية في الإمارات والمملكة العربية السعودية.

 

ووجه "الهيل" رسالة عبر صفحته الرسمية بموقع "تويتر" قائلًا: "ثقوا تمامًا أن أي عملية إرهابية تخريبية وراءها قطر وإيران وتركيا، لذلك، وفي الطريق لتحرير طهران، يجب تحرير الدوحة من النظام الحالي في قطر لحماية الأمة العربية والإسلامية من شر الفرس".

 

تأتي تصريحات المعارض القطري، بعد هجوم إرهابي بالمملكة العربية السعودية استهدف محطتي ضخ لخط الأنابيب، الذي ينقل النفط من حقول المنطقة الشرقية إلى ميناء ينبع على الساحل الغربي للمملكة.

 

وقال وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، السعودي خالد الفالح، إن هذه الأعمال التخريبية تستهدف إمدادات النفط للعالم، مشددًا على عدم تأثر إنتاج النفط أو صادرات الخام من السعودية.

 

يأتي ذلك فيما أعلنت وزارة الخارجية الإماراتية، صباح الأحد الماضي، عن تعرض 4 سفن من جنسيات مختلفة لعمليات تخريبية ضمن مياهها الاقتصادية في خليج عمان بالقرب من ميناء الفجيرة.

 

وقالت الخارجية الإماراتية في بيان نشرته وكالة الأنباء الإماراتية "وام": "أكدت وزارة الخارجية والتعاون الدولي أن أربع سفن شحن تجارية مدنية من عدة جنسيات تعرضت لعمليات تخريبية بالقرب من المياه الإقليمية للدولة في خليج عمان، باتجاه الساحل الشرقي بالقرب من إمارة الفجيرة، وبالقرب من المياه الإقليمية وفي المياه الاقتصادية لدولة الإمارات".

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