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خلد الهيل: النظام القطري يلجأ للصين لتشتيت الشعب عن حرب إيران

الأحد 19/مايو/2019 - 08:27 ص
خلد الهيل: النظام القطري يلجأ للصين لتشتيت الشعب عن حرب إيران
خالد الهيل
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وكالات
 
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قال المعارض القطري البارز خالد الهيل، إن النظام القطري لجأ لاستخدام ورقة الصين لمحاولة تشتيت شعب قطر عن الحرب التي تقترب من إيران، بهدف طمأنة القطريين بأن بكين تقف مع الدوحة، لافتًا إلى أن سقوط النظام القطري الحالي أمر حتمي.

 

وكتب "الهيل" في تغريدة على صفحته الرسمية بموقع التدوينات الصغيرة "تويتر": "نشرت المخابرات القطرية فيديو تعبوي بأن الصين أهدت قطر لوحة فنية، لكن الحقيقة والواقع أن النظام القطري لجأ لمثل هذه الحركة التعبوية لتشتيت شعب قطر عن موضوع إيران والحرب التي تلوح في الأفق بتطمينات أن الصين تقف مع قطر، أما الواقع يقول أن النظام القطري معزول ومنبوذ وسقوطه حتمي إن شاء الله".

 

وتقترب الأزمة القطرية من عامها الثاني بعد أن أعلنت دول الرباعي العربي لمكافحة الإرهاب "السعودية، الإمارات، البحرين، ومصر" في الخامس من يونيو 2017، قطع العلاقات الدبلوماسية مع قطر بسبب تعاونها مع إيران، ودعمها للإرهاب، وهو ما تتنصل منه الدوحة حتى الآن، فيما آثرت الكويت ممارسة دور الوسيط العربي لإنها الخلاف.

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