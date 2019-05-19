عايدة الأيوبي تبدع في أمسية رمضانية على المسرح المكشوف بالأوبرا (صور)
الأحد 19/مايو/2019 - 08:15 ص
عبدالحافظ حمدي
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أبدعت المطربة الكبيرة "عايدة الأيوبي" في أمسية رمضانية متميزة أستعاد خلالها جمهور الأوبرا المصرية ذكريات حقبة التسعينيات على المسرح المكشوف بدار الأوبرا المصرية تحت رعاية رئيس الأوبرا الدكتور مجدي صابر.
قدمت "الأيوبي" خلال الأمسية مجموعة من أشهر أعمالها الخاصة والمؤلفات الدينية التى نجحت فى تحقيق قاعدة جماهيرية كبيرة ومنها "على بالى، من زمان، صدفة، إن كنت غالي، عصفور، يا ورد، يا دنيا فرحيني، بردة البوصيري، في عشق الله"، إلى جانب مجموعة من القصائد الصوفية وسط بهجة وتصفيق حاد من جميع الحضور.
يذكر أن "عايدة الايوبى" مطربة وملحنة بدأت رحلتها الفنية عام 1991، عندما أصدرت أول ألبوماتها بعنوان "على بالي"، الذى حقق نجاحًا جماهيريًا كبيرًا تلاه ألبوم ثاني بعنوان "رفيق عمري" عام 1992، وألبوم ثالث بعنوان "من زمان" عام 1993.
واعتزلت "عايدة" الغناء لفترة ثم أصدرت ألبوم دينى عام 2009، بعدها قامت بوضع ألحان وغناء قصيدة بردة البوصيري وبعض الأشعار الصوفية، وعادت للساحة الفنية مرة إخرى بعد ثورة يناير، وقدمت أحد الأعمال للشهداء بعنوان "بحبك يا بلادي" من كلماتها وألحانها.
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