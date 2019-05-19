عاجل.. قرار ناري من رئيس الزمالك بشأن مباراة الأهلي

جدد رئيس مجلس إدارة الزمالك، رفضة مواجهة الأهلي في مسابقة الدورى المصري قبل منافسات بطولة أمم أفريقيا.





وقال رئيس القلعة البيضاء في تصريحات عبر فيديو مصور اليوم الأحد: "لن نواجه الأهلي إلا بعد بطولة أمم أفريقيا وفي أخر مباراة بالدورى المصري".





وأضاف "لن أرضخ لأي ضغوط لمواجهة المنافس قبل خوض اللقاءات المؤجلة ببطولة الدوري المصري".





وأوضح أن إقامة مباراة القمة قبل بطولة أمم أفريقيا، كارثة بكل المقاييس، وخطر رهيب على المنتخب المصري، فى ظل وجود عدد كبير من لاعبي الفريقين بالمنتخب المصري، وستكون هناك ضغوط كبيرة على اللاعبين في تلك المباراة، بسبب المنافسة المشتعلة بين الفريقين على لقب بطولة الدورى المحلي.





وأشار رئيس الزمالك إلى أنه متمسك بالمواعيد المحددة مسبقاً، من قبل لجنة المسابقات، ولن يوافق على أي تغييرات بمباريات الفريق بالدورى العام.



