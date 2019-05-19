يلا شوت beIN TV مشاهدة مباراة الزمالك ونهضة بركان رابط مباراة الزمالك اليوم zamalek sTAr بث مباشر (Kahraba ya YaLLa)

تتجه أنظار الجماهير المصرية وخاصة جماهير نادى الزمالك، لنهائي بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية والذى سيجمع بين نهضة بركان المغربي ونظيره الزمالك المصري على ملعب البلدى ببركان، فى لقاء الذهاب الذى سيديره الحكم الزامبي سيكازوي فى تمام الثانية عشر صباحا .

يلا شوت beIN TV مشاهدة مباراة الزمالك ونهضة بركان رابط مباراة الزمالك اليوم zamalek sTAr بث مباشر (Kahraba ya YaLLa)





ولذلك يقدم الفجر الرياضي " قناة مفتوحة" مغربية قررت إذاعة المباراة، بجانب الناقل الرسمي والحصري " بي أن سبورتس".

يلا شوت beIN TV مشاهدة مباراة الزمالك ونهضة بركان رابط مباراة الزمالك اليوم zamalek sTAr بث مباشر (Kahraba ya YaLLa)





والقناة هي الرياضية المغربية TNT، وترددها نايل سات 11475، عرب سات 12684، هوت بورد 10873.

يلا شوت beIN TV مشاهدة مباراة الزمالك ونهضة بركان رابط مباراة الزمالك اليوم zamalek sTAr بث مباشر (Kahraba ya YaLLa)





ويذكر أن مباراة الإياب ستقام على ملعب برج العرب بالاسكندرية، يوم 26 مايو الجاري، في تمام العاشرة مساءا.

ويلتقي نادي الزمالك مع نهضة بركان على الملعب البلدي ببركان في المغرب وذلك الساعة 12 صباحاً بتوقيت مدينة القاهرة والواحدة بتوقيت مكة المكرمة.

يلا شوت beIN TV مشاهدة مباراة الزمالك ونهضة بركان رابط مباراة الزمالك اليوم zamalek sTAr بث مباشر (Kahraba ya YaLLa)





وكان نادي الزمالك قد تأهل للنهائي على حساب النجم الساحلي حيث فاز بالذهاب 1-0 وتعادلا سلبياً معاً في لقاء الإياب الذي أقيم على ملعب سوسة معقل الفريق التونسي.

يلا شوت beIN TV مشاهدة مباراة الزمالك ونهضة بركان رابط مباراة الزمالك اليوم zamalek sTAr بث مباشر (Kahraba ya YaLLa)





وتأهل نادي نهضة بركان للنهائي على حساب الصفاقسي التونسي فقد خسر الذهاب 2-0 وتمكن من الفوز بالإياب بنتيجة 3-0 ليتأهل ويضرب موعداً مع الأبيض.





وستكون مباراة الزمالك مع نهضة بركان في نهائي الكونفدرالية الإفريقية مذاعة عبر البث المباشر على قناة بي إن سبورت 1 HD بتعليق الثنائي علي محمد علي وجواد بده.





وستذيع القناة المغربية الرياضية الثالثة المفتوحة على قمر نايل سات مباراة الزمالك ونهضة بركان عبر التردد 11475، أما على عرب سات 12684، تردد هوت بيرد هو 10873.







