بث مباشر يلا شوت مباراة الزمالك الآن بث حي Tarek Hamed كورة ستار Match zamalek مشاهدة مباراة الزمالك ونهضة بركان

تتجه أنظار الجماهير المصرية وخاصة جماهير نادى الزمالك، لنهائي بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية والذى سيجمع بين نهضة بركان المغربي ونظيره الزمالك المصري على ملعب البلدى ببركان، فى لقاء الذهاب الذى سيديره الحكم الزامبي سيكازوي فى تمام الثانية عشر صباحا .

بث مباشر يلا شوت مباراة الزمالك الآن بث حي Tarek Hamed كورة ستار Match zamalek مشاهدة مباراة الزمالك ونهضة بركان





ولذلك يقدم الفجر الرياضي " قناة مفتوحة" مغربية قررت إذاعة المباراة، بجانب الناقل الرسمي والحصري " بي أن سبورتس".

بث مباشر يلا شوت مباراة الزمالك الآن بث حي Tarek Hamed كورة ستار Match zamalek مشاهدة مباراة الزمالك ونهضة بركان





والقناة هي الرياضية المغربية TNT، وترددها نايل سات 11475، عرب سات 12684، هوت بورد 10873.

بث مباشر يلا شوت مباراة الزمالك الآن بث حي Tarek Hamed كورة ستار Match zamalek مشاهدة مباراة الزمالك ونهضة بركان





ويذكر أن مباراة الإياب ستقام على ملعب برج العرب بالاسكندرية، يوم 26 مايو الجاري، في تمام العاشرة مساءا.

ويلتقي نادي الزمالك مع نهضة بركان على الملعب البلدي ببركان في المغرب وذلك الساعة 12 صباحاً بتوقيت مدينة القاهرة والواحدة بتوقيت مكة المكرمة.

بث مباشر يلا شوت مباراة الزمالك الآن بث حي Tarek Hamed كورة ستار Match zamalek مشاهدة مباراة الزمالك ونهضة بركان





وكان نادي الزمالك قد تأهل للنهائي على حساب النجم الساحلي حيث فاز بالذهاب 1-0 وتعادلا سلبياً معاً في لقاء الإياب الذي أقيم على ملعب سوسة معقل الفريق التونسي.

بث مباشر يلا شوت مباراة الزمالك الآن بث حي Tarek Hamed كورة ستار Match zamalek مشاهدة مباراة الزمالك ونهضة بركان





وتأهل نادي نهضة بركان للنهائي على حساب الصفاقسي التونسي فقد خسر الذهاب 2-0 وتمكن من الفوز بالإياب بنتيجة 3-0 ليتأهل ويضرب موعداً مع الأبيض.

بث مباشر يلا شوت مباراة الزمالك الآن بث حي Tarek Hamed كورة ستار Match zamalek مشاهدة مباراة الزمالك ونهضة بركان





وستكون مباراة الزمالك مع نهضة بركان في نهائي الكونفدرالية الإفريقية مذاعة عبر البث المباشر على قناة بي إن سبورت 1 HD بتعليق الثنائي علي محمد علي وجواد بده.

بث مباشر يلا شوت مباراة الزمالك الآن بث حي Tarek Hamed كورة ستار Match zamalek مشاهدة مباراة الزمالك ونهضة بركان





وستذيع القناة المغربية الرياضية الثالثة المفتوحة على قمر نايل سات مباراة الزمالك ونهضة بركان عبر التردد 11475، أما على عرب سات 12684، تردد هوت بيرد هو 10873.

بث مباشر يلا شوت مباراة الزمالك الآن بث حي Tarek Hamed كورة ستار Match zamalek مشاهدة مباراة الزمالك ونهضة بركان







