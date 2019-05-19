كورة لايف Live On مشاهدة مباراة مباراة الزمالك ونهضة بركان بث مباشر (GoaL Kahraba) مباراة ليفربول اليوم يلا شوت الجديد S

تتجه أنظار الجماهير المصرية وخاصة جماهير نادى الزمالك، لنهائي بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية والذى سيجمع بين نهضة بركان المغربي ونظيره الزمالك المصري على ملعب البلدى ببركان، فى لقاء الذهاب الذى سيديره الحكم الزامبي سيكازوي فى تمام الثانية عشر صباحا .

كورة لايف Live On مشاهدة مباراة مباراة الزمالك ونهضة بركان بث مباشر (GoaL Kahraba) مباراة ليفربول اليوم يلا شوت الجديد S





ولذلك يقدم الفجر الرياضي " قناة مفتوحة" مغربية قررت إذاعة المباراة، بجانب الناقل الرسمي والحصري " بي أن سبورتس".

كورة لايف Live On مشاهدة مباراة مباراة الزمالك ونهضة بركان بث مباشر (GoaL Kahraba) مباراة ليفربول اليوم يلا شوت الجديد S





والقناة هي الرياضية المغربية TNT، وترددها نايل سات 11475، عرب سات 12684، هوت بورد 10873.

كورة لايف Live On مشاهدة مباراة مباراة الزمالك ونهضة بركان بث مباشر (GoaL Kahraba) مباراة ليفربول اليوم يلا شوت الجديد S





ويذكر أن مباراة الإياب ستقام على ملعب برج العرب بالاسكندرية، يوم 26 مايو الجاري، في تمام العاشرة مساءا.

ويلتقي نادي الزمالك مع نهضة بركان على الملعب البلدي ببركان في المغرب وذلك الساعة 12 صباحاً بتوقيت مدينة القاهرة والواحدة بتوقيت مكة المكرمة.

كورة لايف Live On مشاهدة مباراة مباراة الزمالك ونهضة بركان بث مباشر (GoaL Kahraba) مباراة ليفربول اليوم يلا شوت الجديد S





وكان نادي الزمالك قد تأهل للنهائي على حساب النجم الساحلي حيث فاز بالذهاب 1-0 وتعادلا سلبياً معاً في لقاء الإياب الذي أقيم على ملعب سوسة معقل الفريق التونسي.

كورة لايف Live On مشاهدة مباراة مباراة الزمالك ونهضة بركان بث مباشر (GoaL Kahraba) مباراة ليفربول اليوم يلا شوت الجديد S





وتأهل نادي نهضة بركان للنهائي على حساب الصفاقسي التونسي فقد خسر الذهاب 2-0 وتمكن من الفوز بالإياب بنتيجة 3-0 ليتأهل ويضرب موعداً مع الأبيض.

كورة لايف Live On مشاهدة مباراة مباراة الزمالك ونهضة بركان بث مباشر (GoaL Kahraba) مباراة ليفربول اليوم يلا شوت الجديد S





وستكون مباراة الزمالك مع نهضة بركان في نهائي الكونفدرالية الإفريقية مذاعة عبر البث المباشر على قناة بي إن سبورت 1 HD بتعليق الثنائي علي محمد علي وجواد بده.

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وستذيع القناة المغربية الرياضية الثالثة المفتوحة على قمر نايل سات مباراة الزمالك ونهضة بركان عبر التردد 11475، أما على عرب سات 12684، تردد هوت بيرد هو 10873.







