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كورة ستار Match zamalek مشاهدة مباراة الزمالك ونهضة بركان بث مباشر يلا شوت مباراة الزمالك الآن بث حي Tarek Hamed كورة

الأحد 19/مايو/2019 - 07:13 ص
كورة ستار Match zamalek مشاهدة مباراة الزمالك ونهضة بركان بث مباشر يلا شوت مباراة الزمالك الآن بث حي Tarek Hamed كورة
مشاهدة مباراة الزمالك اليوم
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كورة ستار Match zamalek مشاهدة مباراة الزمالك ونهضة بركان بث مباشر يلا شوت مباراة الزمالك الآن بث حي Tarek Hamed  كورة 
تتجه أنظار الجماهير المصرية وخاصة جماهير نادى الزمالك، لنهائي بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية والذى سيجمع بين نهضة بركان المغربي ونظيره الزمالك المصري على ملعب البلدى ببركان، فى لقاء الذهاب الذى سيديره الحكم الزامبي سيكازوي فى تمام الثانية عشر صباحا .
كورة ستار Match zamalek مشاهدة مباراة الزمالك ونهضة بركان بث مباشر يلا شوت مباراة الزمالك الآن بث حي Tarek Hamed  كورة 

ولذلك يقدم الفجر الرياضي " قناة مفتوحة" مغربية قررت إذاعة المباراة، بجانب الناقل الرسمي والحصري " بي أن سبورتس".
كورة ستار Match zamalek مشاهدة مباراة الزمالك ونهضة بركان بث مباشر يلا شوت مباراة الزمالك الآن بث حي Tarek Hamed  كورة 

والقناة هي الرياضية المغربية TNT، وترددها نايل سات 11475، عرب سات 12684، هوت بورد 10873.
كورة ستار Match zamalek مشاهدة مباراة الزمالك ونهضة بركان بث مباشر يلا شوت مباراة الزمالك الآن بث حي Tarek Hamed  كورة 

ويذكر أن مباراة الإياب ستقام على ملعب برج العرب بالاسكندرية، يوم 26 مايو الجاري، في تمام العاشرة مساءا.
ويلتقي نادي الزمالك مع نهضة بركان على الملعب البلدي ببركان في المغرب وذلك الساعة 12 صباحاً بتوقيت مدينة القاهرة والواحدة بتوقيت مكة المكرمة.
كورة ستار Match zamalek مشاهدة مباراة الزمالك ونهضة بركان بث مباشر يلا شوت مباراة الزمالك الآن بث حي Tarek Hamed  كورة 

وكان نادي الزمالك قد تأهل للنهائي على حساب النجم الساحلي حيث فاز بالذهاب 1-0 وتعادلا سلبياً معاً في لقاء الإياب الذي أقيم على ملعب سوسة معقل الفريق التونسي.
كورة ستار Match zamalek مشاهدة مباراة الزمالك ونهضة بركان بث مباشر يلا شوت مباراة الزمالك الآن بث حي Tarek Hamed  كورة 

وتأهل نادي نهضة بركان للنهائي على حساب الصفاقسي التونسي فقد خسر الذهاب 2-0 وتمكن من الفوز بالإياب بنتيجة 3-0 ليتأهل ويضرب موعداً مع الأبيض.
كورة ستار Match zamalek مشاهدة مباراة الزمالك ونهضة بركان بث مباشر يلا شوت مباراة الزمالك الآن بث حي Tarek Hamed  كورة 

وستكون مباراة الزمالك مع نهضة بركان في نهائي الكونفدرالية الإفريقية مذاعة عبر البث المباشر على قناة بي إن سبورت 1 HD بتعليق الثنائي علي محمد علي وجواد بده.
كورة ستار Match zamalek مشاهدة مباراة الزمالك ونهضة بركان بث مباشر يلا شوت مباراة الزمالك الآن بث حي Tarek Hamed  كورة 

وستذيع القناة المغربية الرياضية الثالثة المفتوحة على قمر نايل سات مباراة الزمالك ونهضة بركان عبر التردد 11475، أما على عرب سات 12684، تردد هوت بيرد هو 10873.


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